 L’ADEME à l’assaut du Black Friday avec son dévendeur 

Résister à la surconsommation.

Le 24 novembre aura lieu le Black Friday, représentant un temps fort pour les (sur) consommateurs. Car oui, il est bon de se souvenir que le Black Friday est une invention 100 % marketing, qui a pour seul objectif de vous pousser à consommer et à acheter sans vous laisser le temps de vous poser les bonnes questions. Pour vous aider à le faire, l’ADEME et le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires lancent une nouvelle campagne éco-conçue en collaboration avec Havas Paris. C’est la première en France à recevoir le label Ecoprod avec 3 étoiles, en atteignant la note de 90,7/100.

Avec son personnage fort bien incarné du “dévendeur”, cette prise de parole a pour objectif de vous encourager à envisager d’autres options qu’un achat. Êtes-vous certains que la location, l’emprunt, la réparation, ou l’achat de produits reconditionnés ne sont pas des options viables dans votre cas ? Avez-vous même besoin du produit qui a su capter votre attention ? Autant écologiques qu’économiques, ces solutions méritent d’effleurer votre cerveau.

Le rôle de la technologie dans cette démarche est également à souligner. Le Havas Carbon Impact, basé sur des normes et méthodologies reconnues telles que le Greenhouse Gas Protocol et l’ISO 14064-1 (ça va, vous arrivez à suivre ?), permet une analyse précise des émissions de carbone à chaque étape de la campagne. Cette approche holistique, englobant la création, la diffusion média, et l’organisation d’événements, vise à guider les clients d’Havas dans leur transition écologique.

Pour en savoir plus :