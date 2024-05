Spinoza : 12 grands médias français réunis autour d’un projet d’IA pour les journalistes

Un nouvel adjoint pour le rédac' chef.

Cela fait maintenant de nombreux mois que l’intelligence artificielle s’est ancrée dans le quotidien des Français et elle sert (ou dessert) bien des métiers. Grammaire, brainstorming, code, courrier formel, résolution de problèmes, les IA sont devenues de véritables assistants personnels. Cependant, dans le milieu du journalisme, plusieurs problématiques sont relevées et empêchent les professionnels de la presse de travailler main dans la main avec les IA génératives.

Entre questions de propriété intellectuelle et qualité des sources, il est périlleux pour un journaliste de faire confiance à une IA aujourd’hui.

Pour remédier à ce problème, l’ONG Reporters sans frontières, en partenariat avec l’Alliance de la presse internationale, a entrepris de réunir des contributeurs de 12 groupes de médias français afin d’alimenter son nouveau projet. Baptisé “Spinoza”, il a pour but de concevoir une IA spécialement faite par et pour les journalistes, respectant la propriété intellectuelle.

Toujours à l’état de prototype, Spinoza est pour l’instant centré sur la question du climat. Il est alimenté par 12 000 articles de presse, de rapports du GIEC et de l’ADEME, de sources juridiques et de documents stratégiques sur la position de l’Etat dans la transition écologique. Grâce à cela, quand une question est posée, Spinoza est capable de présenter ses différentes sources ainsi que d’exposer les différents avis et points de vue sur le sujet de l’urgence climatique.

Bien évidemment, cette nouvelle IA est encore en phase de test et demande à être perfectionnée. Qui sait, à terme, Spinoza pourrait être internationalisé et permettre un traitement de l’urgence climatique aussi simple que précis.