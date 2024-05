Seulement 11 % des pubs vidéo sur les réseaux sociaux sont vues en entier selon France TV Publicité

Contre 89 % pour la TV.

Réaliser une bonne pub, c’est une chose. Mais établir la bonne stratégie média qui obtiendra les résultats souhaités, c’en est une autre. En cas d’échec, c’est vous qui ferez face à un annonceur mécontent… Pour répondre à cette interrogation, FranceTV Publicité, a dévoilé les résultats de son étude “Cultivons l’attention” à l’occasion de la deuxième édition de « L’Attention•Day ». Réalisée en collaboration avec Ipsos et Tobii, cette étude a mesuré l’attention réelle des spectateurs grâce à la technique de l’eye tracking. Au total, 300 participants ont été observés sur 7 638 sessions publicitaires entre mai et décembre 2023.

Les résultats révèlent que la TV linéaire et la BVOD (Broadcast Video on Demand) dominent en termes de performance publicitaire. 100 % de ces spots respectent la norme MRC Cross-Vidéo, contre 97 % pour la VOL et seulement 35 % pour les réseaux sociaux. D’un autre côté, 89 % des spots vidéo en TV linéaire ou BVOD sont visionnés en entier, comparé à 56 % pour la VOL et seulement 11 % pour les réseaux sociaux. Le format optimal de 20 secondes en TV linéaire ou BVOD capte 94 % d’attention, soit 19 secondes attentives, surpassant de 2,5 fois la VOL.

Bref, vous l’aurez compris, France TV Publicité fait ici la démonstration de la suprématie de la télévision (connectée ou non) en termes d’attention publicitaire.

Marianne Siproudhis, directrice générale de FranceTV Publicité, déclare dans un communiqué : « Mesurer l’efficacité des campagnes que nous diffusons a toujours été au cœur du contrat que nous passons avec les annonceurs. C’est pour nous une exigence de qualité auprès de nos partenaires, mais aussi de responsabilité en privilégiant le mieux au plus. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé, avec le CESP et cinq grandes agences médias partenaires (Dentsu, GroupM, Havas Media Network, Omnicom Media Group et Publicis Media), un vaste programme de recherche dont l’objectif final est d’élaborer le premier standard français de l’attention publicitaire pour piloter au mieux les campagnes de communication. Avec notre étude inédite, internationale et cross vidéo « Cultivons l’attention », notre ambition est de construire, dès à présent, les indicateurs de demain. »