France TV Publicité, M6 Publicité et RMC BFM Ads lancent une marketplace retail media pour la TV segmentée

Avec Unlimitail (Carrefour x Publicis).

Face à une croissance de 41% du nombre d’impressions en TV segmentée (TVS) au 1ᵉʳ semestre 2024 et un parc de foyers TVS qui atteindra les 10 millions en 2025, FranceTV Publicité, M6 Publicité et RMC BFM Ads s’associent à Unlimitail pour proposer une offre programmatique inédite : « TV Retail Connect ». Cette solution repose sur la force des trois groupes, offrant une puissance de diffusion combinée avec une part d’audience (PDA) de 40 % sur les 25-49 ans, tout en ciblant des audiences larges et complémentaires. Le principe est simple : l’union fait la data… ou la force.

Cette offre s’appuie sur la précision de la data 1st party de Unlimitail, qui exploite les données de 14 millions de foyers Carrefour, garantissant un ciblage qualitatif sur le plus grand écran du foyer, dans un environnement brand safe. L’un des points forts réside dans la simplicité de gestion : les annonceurs disposent d’un point d’entrée commercial unique parmi les trois régies, un reporting unifié, et des études post-test pour mesurer l’impact sur les ventes, avec la première mesure offerte (sous conditions).

« TV Retail Connect » concerne un large éventail de chaînes : France 2, France 3, France 3 Régions, France 5, M6, W9, 6ter, BFM TV, RMC Story et RMC Découverte. Cette offre permet aux annonceurs de bénéficier du média TV tout en exploitant la granularité du ciblage « acheteurs » avec 50 segments d’audience basés sur les transactions Carrefour. Développée pour répondre aux attentes des annonceurs en TVS, cette solution est amenée à évoluer pour renforcer son attractivité dans les mois à venir.