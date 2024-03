Figure et OpenAI dévoilent leur premier robot humanoïde

I’ll be back.

En 2022, Brett Adcock, CEO de Figure, présentait ses ambitions de développer un robot humanoïde, permettant d’aider les humains à effectuer des tâches du quotidien. Il a également ajouté : « Nous avons le potentiel de changer le cours de l’histoire et d’améliorer fondamentalement la vie de millions de personnes. C’est l’heure de construire. »

Un souhait respecté à la lettre, car l’entreprise vient de dévoiler le premier robot humanoïde Figure 01. En collaboration avec OpenAI, cette création incarne une nouvelle ère de l’intelligence artificielle au service de l’humanité.

Figure 01 est bien plus qu’un assemblage de composants mécaniques et électroniques. Avec une taille de 5 pieds 6 pouces, ce robot possède une dextérité et une agilité qui le distinguent de tout ce qui a été vu auparavant. Il est capable de porter jusqu’à 44 livres et de se déplacer à une vitesse de 1,2 mètre par seconde – des capacités très impressionnantes. Doté des modèles d’IA nouvelle génération d’OpenAI, Figure 01 peut désormais comprendre et répondre à la voix humaine, mais aussi interagir avec son environnement. Grâce à des données multimodales, ce robot est capable de percevoir le monde qui l’entoure avec clarté et précision.

Lors d’une démonstration, Corey Lynch, ingénieur en IA chez Figure, a mis en lumière les capacités de Figure 01. Dans une simulation de cuisine, le robot a été capable d’identifier des objets, de comprendre les instructions orales et même de prendre des décisions.

Figure envisage un monde où des milliards de ces robots seront déployés dans divers secteurs, de la fabrication à la vente au détail, pour remplir des fonctions qui amélioreront considérablement notre efficacité et notre qualité de vie. Espérons simplement que le scénario ne se déroule pas comme dans Terminator…

We are now having full conversations with Figure 01, thanks to our partnership with OpenAI.



Our robot can:

– describe its visual experience

– plan future actions

– reflect on its memory

– explain its reasoning verbally

Technical deep-dive 🧵:pic.twitter.com/6QRzfkbxZY