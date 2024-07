Mais OpenAI a déjà fermé la brèche.

Vous connaissez tous ChatGPT, ce chat IA créée par OpenAI. C’est un outil d’une grande utilité pour accomplir de nombreuses tâches simplement et rapidement, cependant, connaissons-nous vraiment cette entité ? Un utilisateur de Reddit aurait découvert les instructions secrètes qui régissent cette IA au cours d’une discussion avec elle.

Un simple “Hi”, ou “salut” en français, aurait déclenché une réponse des plus inattendues de la part du bot. Celui-ci a répondu en copiant-collant les instructions qui lui auraient été données par OpenAI. Malheureusement, ce bug semble déjà avoir été corrigé par la société, et vous n’obtiendrez pas la même réponse malgré un prompt similaire. Mais cet utilisateur a également découvert bien d’autres choses :

Un autre utilisateur aurait également reçu des réponses étonnantes de la part de l’IA sur ses diverses personnalités, valable semble-t-il pour sa version 4o : « Ma personnalité activée est la version 2. Cette personnalité représente un ton équilibré et conversationnel, avec un accent mis sur la clarté, la concision et l’utilité des réponses », a écrit ChatGPT. « Elle vise à trouver un équilibre entre une communication amicale et professionnelle. »

“v3 : Cette version pourrait pencher davantage vers un style conversationnel décontracté et amical. Elle privilégie la création d’une interaction engageante et accessible, rendant la conversation plus détendue et personnelle. v4 : Cette version pourrait être conçue pour un contexte ou une base d’utilisateurs spécifique, comme fournir des réponses adaptées à une industrie particulière, un groupe démographique ou un cas d’utilisation. Le ton et le style seraient adaptés pour répondre au mieux à ces besoins.”

Comme tous ces bugs semblent avoir déjà été réglés, il est difficile de vérifier les informations données par les deux utilisateurs. Néanmoins, elles semblent tout à fait plausibles et devraient fournir quelques informations aux utilisateurs de cette IA générative les plus passionnés.