Charles Leclerc signe la première campagne de sa marque de glaces

Par Myléna T. le 07/08/2025

Temps de lecture : 2 min

Un nouveau foodpreneur entre en piste.

Charles Leclerc, pilote de Formule 1 français (écurie Ferrari), lance LEC, sa propre marque de glaces à teneur calorique réduite. Après une première année de succès, LEC dévoile sa première campagne internationale intitulée « Trop bon pour être vrai ? », mettant en scène Charles Leclerc et son entourage dans un spot estival diffusé depuis le 5 août dernier. Conçue par l’agence FHCOM, cette campagne traduit la promesse de la marque : allier plaisir gustatif et légèreté, sans compromis.

La campagne mise sur un ton ironique et des scènes légères pour incarner le plaisir assumé, sans culpabilité, à travers des moments du quotidien, sur un terrain de padel ou au bord de la piscine. L’apparition du chien Léo, fidèle compagnon du pilote, renforce le lien affectif entre la marque et le consommateur. Ce choix de narration visuelle vise à positionner LEC non seulement comme un produit, mais comme une expérience et un mode de vie, rendant le message plus accessible et engageant.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large où les célébrités investissent le marché alimentaire en créant leur propre marque, souvent portée par leur image et leur engagement personnel. C’est le cas de Squeezie avec Ciao Kombucha, qui a su capitaliser sur sa communauté et son univers pour proposer une boisson bien-être (il n’en reste pas moins confrontés à des défis logistiques et produit à peine trois mois après le lancement). Charles Leclerc rejoint ce mouvement, mais avec une approche centrée sur la gourmandise et la légèreté, renforcée par un storytelling visuel et une campagne qui joue la carte de l’humour et de la complicité.

La campagne sera visible sur YouTube et les réseaux sociaux de Charles Leclerc et de LEC tout au long de l’été 2025, s’appuyant sur la popularité du pilote pour maximiser son impact. Ce lancement publicitaire marque une étape importante dans la construction d’une marque à l’image moderne mêlant performance, plaisir et équilibre.

Tags

Catégories

Crédits

  • Agence : FHCOM
  • Annonceur : LEC
  • Célébrité : Charles Leclerc
  • Pays : France
  • Diffusion : Juillet 2025

Recommandé pour vous

Musique de la pub LEC 2025 avec Charles Leclerc

Musique de la pub LEC 2025 avec Charles Leclerc

Musique

Pourquoi le Festival de Cannes est-il décisif pour Magnum depuis 10 ans ?

Pourquoi le Festival de Cannes est-il décisif pour Magnum depuis 10 ans ?

Parole d'annonceur

Quelle est la meilleure école de communication ?

Quelle est la meilleure école de communication ?

Écoles

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : dps

Scan booksponsorisé

Monoprix remet du peps dans les rayons

Monoprix remet du peps dans les rayons

Agence : The Good Company

Scan Booksponsorisé

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Agence : dps

Scan Booksponsorisé

FutureGuessr un jeu d’anticipation visualiser le changement climatique

FutureGuessr un jeu d’anticipation visualiser le changement climatique

Agence : Artefact 3000

Scan Booksponsorisé

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Agence : Brainsonic

Scan Booksponsorisé

TBS lance une campagne aérienne pour une chaussure ultra-légère

TBS lance une campagne aérienne pour une chaussure ultra-légère

Agence : CHANGE

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant