Charles Leclerc signe la première campagne de sa marque de glaces

Un nouveau foodpreneur entre en piste.

Charles Leclerc, pilote de Formule 1 français (écurie Ferrari), lance LEC, sa propre marque de glaces à teneur calorique réduite. Après une première année de succès, LEC dévoile sa première campagne internationale intitulée « Trop bon pour être vrai ? », mettant en scène Charles Leclerc et son entourage dans un spot estival diffusé depuis le 5 août dernier. Conçue par l’agence FHCOM, cette campagne traduit la promesse de la marque : allier plaisir gustatif et légèreté, sans compromis.

La campagne mise sur un ton ironique et des scènes légères pour incarner le plaisir assumé, sans culpabilité, à travers des moments du quotidien, sur un terrain de padel ou au bord de la piscine. L’apparition du chien Léo, fidèle compagnon du pilote, renforce le lien affectif entre la marque et le consommateur. Ce choix de narration visuelle vise à positionner LEC non seulement comme un produit, mais comme une expérience et un mode de vie, rendant le message plus accessible et engageant.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large où les célébrités investissent le marché alimentaire en créant leur propre marque, souvent portée par leur image et leur engagement personnel. C’est le cas de Squeezie avec Ciao Kombucha, qui a su capitaliser sur sa communauté et son univers pour proposer une boisson bien-être (il n’en reste pas moins confrontés à des défis logistiques et produit à peine trois mois après le lancement). Charles Leclerc rejoint ce mouvement, mais avec une approche centrée sur la gourmandise et la légèreté, renforcée par un storytelling visuel et une campagne qui joue la carte de l’humour et de la complicité.

La campagne sera visible sur YouTube et les réseaux sociaux de Charles Leclerc et de LEC tout au long de l’été 2025, s’appuyant sur la popularité du pilote pour maximiser son impact. Ce lancement publicitaire marque une étape importante dans la construction d’une marque à l’image moderne mêlant performance, plaisir et équilibre.