Musique de la pub LEC 2025 avec Charles Leclerc

Leclerc sort de la piste.

Charles Leclerc passe à la vitesse supérieure avec LEC, sa marque de glaces à teneur réduite en calories, et dévoile sa première campagne internationale : « Trop bon pour être vrai ? ». Imaginée par FHCOM, la campagne met en scène le pilote monégasque dans un cadre estival, entre padel, piscine et moments partagés avec ses proches, sans oublier son chien Léo. Un spot léger et complice, à l’image de la promesse de la marque : se faire plaisir sans compromis. Diffusée depuis le 5 août sur YouTube et les réseaux sociaux, cette campagne installe LEC comme une marque gourmande, moderne et décomplexée.

La musique de la pub LEC, la marque de glace de Charles Leclerc 2025 est Mister Jukebox (Mister Jazz) de Joe Sentieri.

Crédits

  • Annonceur : LEC
  • Ambassadeur et fondateur LEC : Charles Leclerc
  • Diffusion : Juillet 2025
  • Pays : France

