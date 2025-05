Squeezie lance Ciao Kombucha, sa marque de boissons fermentées

Un empire de plus en plus grand ?

Après la mode, l’e-sport ou la bande dessinée, Squeezie investit un nouveau territoire : celui des boissons. Le YouTubeur aux millions d’abonnés vient d’annoncer le lancement de Ciao Kombucha, une marque de kombucha artisanale conçue comme une alternative plus saine aux sodas classiques.

Inspirée par ses voyages en Asie, la boisson Ciao Kombucha revendique un positionnement bien-être, avec une faible teneur en sucre, riche en probiotiques et sans pasteurisation. Sur son site officiel, la marque détaille un processus de fabrication artisanal : infusion de thé vert, fermentation avec un SCOBY (une culture symbiotique de bactéries et de levures) pendant 15 jours, filtration, ajout de jus de fruits pressés à froid, puis mise en bouteille.

Ciao Kombucha, disponible dès la semaine prochaine en magasin ☀️



Faible en calories

Faible en sucre

Riche en probiotiques

Faible en calories

Faible en sucre

Riche en probiotiques

Non-pasteurisé

Le résultat ? Un kombucha légèrement pétillant, non pasteurisé, qui contient entre 0,1 % et 1,2 % d’alcool, une teneur issue naturellement de la fermentation, et conforme à la réglementation française.

Pour son lancement, Ciao Kombucha est décliné en six saveurs : citron, pêche, fruits rouges, fruit du dragon, gingembre hibiscus et menthe. Le produit se présente sous forme de bouteille de 33 cl, et certaines références, comme celle à la menthe, ont déjà été repérées sur des sites d’e-commerce à 3,50 euros l’unité.

Aucune annonce officielle n’a précisé les circuits de distribution à date. Toutefois, la commercialisation devrait démarrer dans les jours à venir, à la fois en ligne et dans certaines enseignes physiques. Les fans de Squeezie devront donc faire preuve de patience – ou de rapidité – pour mettre la main sur les premières bouteilles.

Avec ce lancement soutenu par un film qui fait la part belle à la 3D, Squeezie poursuit sa stratégie de diversification tous azimuts. Après les agences Bump. et Jump, sa marque de vêtements Yoko (cessée depuis), sa bande dessinée Bleak et sa structure e-sport Gentle Mates, l’influenceur explore désormais l’univers des boissons healthy. Une démarche qui pourrait bien séduire une génération à la recherche d’alternatives à l’alcool ou aux sodas trop sucrés.

Reste à voir si cette initiative réussira à convertir autant d’adeptes que ses projets précédents… et à être plus rentable que sa marque de vêtements.