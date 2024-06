Cet étrange hommage aux sacs à vomi a remporté un Grand Prix à Cannes

Éloge de la disruption.

La science progresse et nos essentiels d’hier ne sont plus ceux d’aujourd’hui. Jusqu’à il y a peu, le complice de nos voyages tumultueux était le sac vomitoire. Indispensable pour limiter les dégâts, celui-ci a sauvé bien des trajets. Cependant, c’était sans compter sur l’arrivée de Dramamine, le médicament disponible aux États-Unis qui permet d’éviter tout risque d’accident nauséeux si on le prend avant de partir.

Cette innovation (et ses concurrents), très pratique il faut l’avouer, a précipité le déclin du sac vomitoire. Cependant, la team Dramamine semble être particulièrement fair play car, aussi étonnant que cela puisse paraître, la marque a décidé de rendre un bel hommage à son ancêtre en papier. Cette action a été plébiscitée par la profession car elle a eu l’honneur de faire remporter à la marque et à son agence FCB Chicago le Grand Prix Health & Wellness des Cannes Lions 2024.

Installez-vous confortablement car c’est dans un film de pas moins de 13min39, intitulé “The Last Barf Bag: A Tribute to a Cultural Icon” que Dramamine remet sous le feu des projecteurs le sac vomitoire. Retraçant les impressions de ses utilisateurs, et l’histoire de l’ustensile, Dramamine explique à quel point il a pu être important dans la vie du grand public, et même de collectionneurs car oui, il y a des collectionneurs de sacs à vomi.

L’idée de l’ultime hommage émane d’ailleurs d’une demande d’un passionné (écrite sur un sac vomitoire, bien évidemment) à Dramamine priant le laboratoire de ne pas finir définitivement l’existence de ses précieux sacs.

Pour clôturer le tout, Dramamine a mis en place une exposition, de quoi redonner un nouveau souffle à ces icônes américaines, et avancer le cœur léger vers un futur sans mal des transports.