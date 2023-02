L’impression et la PLV peuvent-elles devenir écoresponsables ? La réponse d’Exaprint pour ses 25 ans

Réutilisez, réutilisez, réutilisez !

Article sponsorisé par Exaprint



Toutes les marques et entreprises sont désormais concernées par la RSE. Si l’événementiel ne figure pas parmi les secteurs les plus connus pour leurs émissions de CO2, chaque événement peut avoir un impact sur l’environnement en raison de sa consommation d’énergie, des déplacements impliqués et les déchets générés principalement en plastique.

Or pour ses 25 ans, Exaprint illustre son ambition d’être un partenaire innovant et responsable. Cela passe par deux grands ensembles d’engagements : d’abord ceux de l’entreprise, puis ceux liés à ses produits.

Exaprint, c’est une production internalisée à 90 % avec 10 000 m2 d’ateliers dans l’agglomération de Montpellier et 2 500 m2 en Espagne. L’entreprise est alimentée par 2000 m2 de panneaux photovoltaïques, utilise 95 % de papiers certifiés FSC, et revalorise 99 % de ses déchets.

Le catalogue de produits écoresponsables est proposé aux partenaires Exaprint depuis 2009. Nous nous étions précédemment penchés sur l’offre print et packaging écoresponsable d’Exaprint. Intéressons-nous aujourd’hui à ses décors et PLV réutilisables pour l’événementiel.

Le salon C!Print de Lyon en janvier dernier a vu émerger un stand 3D sur mesure par Exaprint. Cette présence du leader français du web-to-print a fait la démonstration que la PLV (publicité sur lieu de vente) peut être créative et écologique, sans pour autant compromettre l’esthétique originale et fonctionnelle avec ses supports rigides éco responsables.

Le challenge était ici de proposer des matériaux recyclés, recyclables ou réutilisables qui permettent des solutions facilement adaptables à différents contextes, et avec un budget restreint. C’est ce que propose Exaprint avec sa nouvelle gamme de PLV, qui se distingue par sa modularité.

Les éléments de cette gamme de PLV sont combinables entre eux, permettant ainsi de s’adapter à la taille et aux conditions de l’espace disponible. Ils sont légers, faciles à monter et à transporter, et respectent les normes environnementales.

L’un des produits phares d’Exaprint est le totem modulable, constitué de modules de 15×15 ou de 35×35 cm. Ce totem peut s’adapter à toutes les situations, qu’il s’agisse de sobriété ou de maximisation de l’espace. Il peut également croître en largeur et en hauteur avec des faces supplémentaires. Les cubes publicitaires en carton sont également très pratiques. Empilables, ils permettent de donner de la hauteur à un message de marque. La gamme Exaprint comprend également des PLV en carton avec pied ou chevalet qui peuvent même être découpés avec une figurine personnalisée.

La particularité de cette gamme de PLV est son engagement écologique. Les matières écoresponsables utilisées telles que le carton offrent des pratiques publicitaires plurielles tout en contrôlant mieux les budgets et en garantissant une très bonne qualité d’impression. Cette gamme répond ainsi aux demandes de plus en plus nombreuses des clients et du public pour une communication durable. Les entreprises peuvent donc renforcer leur image de marque en proposant des solutions publicitaires respectueuses de l’environnement.

