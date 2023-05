Annonceurs : Et si trouver le bon partenaire était simplement une question de compatibilité ?

Découvrez Exalink, la nouvelle plateforme de mise en relation d'Exaprint.

Article sponsorisé par Exaprint

La clé de tout projet réussi dans la communication est de nature humaine. L’alchimie entre les différentes parties prenantes – clients, prestataires, partenaires – est décisive. Il ne suffit pas d’avoir les bonnes compétences et les bonnes idées, les softs skills permettent des collaborations satisfaisantes pour tous, que ce soit pour un unique projet ou dans la durée.

Vous l’aurez compris, pour un annonceur, la recherche du bon professionnel de la communication revient à identifier avec qui l’on “match”, comme sur un site de rencontre. Mais dans un contexte de compression du temps que nous connaissons tous – planning chargé et deadlines proches ! – comment y parvenir ? C’est là qu’intervient Exalink, la toute nouvelle plateforme d’Exaprint.

« Trouver un partenaire qui vous ressemble« , telle est la promesse d’Exalink. Ce service est ouvert à tous les pros de la com’ quel que soit leur style, et accessible à tous les types d’annonceurs, très familiers avec le milieu de la communication ou totalement novices. En tiers de confiance, Exalink suggère aux annonceurs les professionnels et freelances qui pourraient leur convenir en les accompagnant dans la rédaction d’un brief, et en leur présentant les profils qui “matchent” le plus avec leur marque et leur projet.

Exalink est-il plus adapté aux projets one-shot ou aux relations au long cours ? Les deux mon capitaine ! Que ce soit côté annonceur ou professionnel de la com’, chacun dispose d’un espace projet sous forme de chat, avec tous les documents importants : assets créatifs de marque, devis, factures, etc. Une synergie bien venue : Exalink ayant été créé par Exaprint, les impressions peuvent être réalisées directement depuis l’espace projet.

Enfin, le paiement se fait directement depuis la plateforme, quand le projet a été déclaré terminé à la fois par le prestataire et le client. C’est un gage de sécurité et de confiance, à la fois pour les freelances / professionnels de la com’ et les annonceurs. Exalink se porte garant du bon déroulé de la relation et s’engage à intervenir en cas de litige.