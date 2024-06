Euro 2024 : 9 Français sur 10 resteront à la maison 

Pour mieux ramener la coupe ?

Alors que les Jeux Olympiques attirent tous les regards cet été, un autre événement quadriennal se déroule cette année en Allemagne : l’Euro 2024. Le premier match aura lieu ce 14 juin, c’est un Français sur deux qui a prévu de suivre ce rendez-vous sportif qui durera exactement 1 mois.

Cette année, c’est le canapé, la télé et les proches qui sont privilégiés pour regarder la compétition. En effet, selon l’étude de Widely by Mobsuccess, 9 Français sur 10 ont pour projet de suivre les matchs depuis leurs domiciles en compagnie de leurs amis et de leurs familles. De leur côté, les solitaires seront également de la partie puisqu’un quart des téléspectateurs suivront la compétition seuls, en particulier les hommes célibataires.

Cependant, les bars et restaurants ne seront (heureusement) pas désertés puisque 25% des spectateurs envisagent de se rendre dans ces établissements pour regarder les matchs autour d’un verre. Espérons que le beau temps joue en leur faveur.

Qui dit football dit ambiance, et en France, la fête vient avec de la bonne nourriture ! Un quart des français aura le plaisir d’augmenter sa consommation de pizzas, plat phare pour savourer un bon match. Les bières et les chips ne seront pas laissées de côté, particulièrement par les 35-44 ans.

Enfin, les plus férus d’entre les spectateurs emploieront les grands moyens pour passer un mois inoubliable puisque 14 % d’entre eux projettent de changer d’équipement multimédia, notamment pour l’image et le son.

Conformément à l’habitude nationale, les Français sont bien déterminés à suivre la compétition puisque même si leur équipe favorite vient à être éliminée, 60 % des spectateurs sont prêts à regarder la compétition jusqu’à son terme. Voilà pour le déclaratif. On le sait, le jackpot pour les diffuseurs n’aura lieu qu’avec un beau et long parcours des Bleus. Il n’y a plus qu’à !