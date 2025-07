Pourquoi TikTok se présente comme le canal incontournable des marques de luxe ?

Le digital réinvente l’achat.

TikTok s’installe désormais dans l’univers feutré du luxe et veut le faire savoir. Une récente étude menée par la plateforme (avec AYTM) auprès de plus de 3 000 consommateurs au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Italie révèle une transformation profonde du secteur. Elle met en lumière l’émergence du “discovery commerce” : un modèle où la découverte, la décision et l’achat se font dans un même flux, celui du scroll. Et dans l’univers du luxe, TikTok devient l’un des canaux de croissance les plus dynamiques.

Selon l’étude, environ deux tiers des primo-acheteurs de produits de luxe citent les réseaux sociaux comme point d’entrée, bien loin devant les vitrines ou magazines. TikTok s’impose comme un déclencheur d’achat : 15 % des utilisateurs y ont déjà acheté un article de luxe directement après l’avoir vu sur la plateforme. Le #luxe comptabilisé +500K publications. Le phénomène dépasse les clichés générationnels : si les jeunes générations restent les moteurs du secteur ( 60 % des dépenses luxe d’ici 2026 avec les Millennials et la Gen Z), l’utilisateur moyen de TikTok aux États-Unis a plus de 30 ans. Et 70 % des utilisateurs luxe de la plateforme ont déjà investi plus de 1 000 £ (1 155€) dans un seul produit, souvent influencés par des contenus d’utilisateurs ou de créateurs.

Cette évolution s’accompagne d’un changement de perception. Sur TikTok, le luxe n’est plus un symbole de statut, mais un moyen d’expression. Près de la moitié des utilisateurs interrogés considèrent désormais le luxe comme une forme de créativité personnelle. Le moteur de l’achat devient émotionnel : 59 % des consommateurs évoquent l’envie de se récompenser. Le hashtag #selfgifting enregistre une hausse de 110 % des vues, reflet de cette nouvelle approche plus intime.

Les campagnes traditionnelles laissent place à des formats plus organiques, plus incarnés. Un tiers des acheteurs découvre une marque via les vidéos de créateurs, et un quart attend l’avis de ces derniers avant d’acheter. Ces créateurs décryptent les codes du luxe et accompagnent les internautes dans leurs décisions. Les commentaires prennent aussi une place centrale : conseils pour la taille, d’entretien, retours d’expérience… La discussion est continue, directe, et souvent plus crédible/authentique qu’une publicité. Comme le résume Cassandra Russell, Group Vertical Director chez TikTok UK : “TikTok est devenu un lieu où la crédibilité se construit dans la section des commentaires, et le parcours d’achat passe désormais par les créateurs, les conversations et les avis de la communauté.”

Le secteur du luxe, historiquement attaché au contrôle de sa narration, doit désormais composer avec un terrain plus spontané, interactif et ancré dans les usages quotidiens. Il doit aussi relancer la machine à désir et attirer des jeunes générations séduits par la créativité des dupes. TikTok ne se contente pas de rediriger vers l’achat, mais vient redéfinir les codes, les attentes et les parcours. Pour les marques, l’enjeu n’est plus seulement de séduire, mais de s’intégrer dans la conversation.