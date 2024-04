La Poste révèle l’impact du domicile sur les achats

Shopping à domicile.

La Poste Solutions Business, en collaboration avec BVA Xsight, a plongé au cœur des habitudes de consommation françaises. Selon l’Étude INH du juin 2021, 86 % des projets d’achat sont décidés à domicile, un lieu devenu central dans le processus d’achat, surtout depuis l’essor du télétravail et de l’e-commerce. Ce sondage porte sur les réponses de plus d’un panel colossal de 12 555 participants concernant environ 30 000 projets d’achat, et met en lumière l’importance croissante du foyer dans la réception et l’efficacité des messages publicitaires. Il y a de quoi y réfléchir à deux fois avant votre prochaine campagne en OOH.

L’enquête dévoile que les consommateurs sont exposés en moyenne à des publicités concernant le produit à 8,1 reprises avant de prendre leur décision finale. Ce chiffre varie selon la nature de l’achat, atteignant jusqu’à 13,7 pour l’immobilier ou 4,9 pour la mode. L’étude souligne surtout le moment décisif où chaque type de communication influence le parcours d’achat, du stade de réflexion à l’achat final. Étonnamment, pour les achats quotidiens, presque neuf supports de communication entrent en jeu en moyenne, montrant la diversité des influences publicitaires sur les décisions d’achat.

Les résultats confirment que le domicile est le théâtre de près de 70 % des interactions publicitaires pour les acquisitions majeures. 64 % des achats sont d’ailleurs influencés par un courrier adressé, de quoi démontrer l’efficacité de la communication personnalisée. Les supports papiers, eux, génèrent jusqu’à 77 % d’émotions positives. De quoi donner envie d’acheter des espaces publicitaires sur des sites tiers pour votre prochaine campagne… ou de faire une campagne de vrai mailing.