Étienne Robial signe l’identité de T18, la nouvelle chaîne de CMI sur la TNT

Faire-part de naissance.

Le 6 juin prochain, CMI France lancera T18, sa nouvelle chaîne de télévision sur la TNT. Se voulant généraliste et pluraliste, elle mêlera documentaires, débats et divertissements, avec une ligne éditoriale fondée sur la liberté d’expression et la confrontation des idées.

Pour marquer son identité visuelle, la chaîne a fait appel à Étienne Robial, figure légendaire du design graphique en France. L’homme de 79 ans derrière les identités de CANAL+, M6, iTélé, le PSG ou encore RTL9 a conçu un logo structuré et intemporel, fidèle à son approche du graphisme.

L’identité visuelle de T18 repose sur un carré reposant sur l’un de ses coins. Le remplissage mi noir mi bleu apporte de l’instabilité, les 2 parties n’étant pas égales, d’autant que le T trône au centre et le 18 à droite. Cela a pour but de traduire “le dialogue et la confrontation des idées”.

« Une bonne identité visuelle doit traverser le temps et être immédiatement reconnaissable. Avec T18, j’ai cherché à créer un logo qui incarne un esprit de clarté, de dialogue et de rigueur, à l’image de la chaîne.”, affirme Étienne Robial dans un communiqué annonçant le lancement de la chaine.

L’habillage antenne de T18 sera signé par le studio Gedeon, connu pour avoir façonné l’identité visuelle de nombreuses chaînes françaises et internationales. Côté identité sonore, l’agence Sixième Son a été choisie pour donner à T18 une signature musicale distinctive, en phase avec sa mission éditoriale.

Enfin, le lancement de la chaîne s’accompagnera d’une campagne de communication imaginée par Gabriel Gaultier, fondateur de l’agence Jésus et Gabriel. Un lancement qui vise à imprimer durablement T18 dans le paysage audiovisuel français.