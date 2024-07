+ 14 % pour la publicité digitale en France au S1 2024 — un marché porté par les broadcasters, les plateformes et les investissements chinois

Plus de 10 milliards attendus en 2024.

Malgré la situation politique nationale et le contexte géopolitique, les investissements publicitaires en ligne ne connaissent pas la crise en France. Le tout dernier Observatoire de l’e-pub du SRI et l’UDECAM réalisé par le cabinet Oliver Wyman affiche une croissance plus élevée qu’espérée, à +14 %, alors que la tendance annuelle était jusqu’alors à +12 %.

Comment expliquer une telle vigueur ? Emmanuel Amiot, Partner en charge de la practice Communication, Media et Technology chez Oliver Wyman résume : « Le premier semestre 2024 a vu le marché de la publicité digitale atterrir à plus de 5 milliards d’euros. […] Le triomphe de la vidéo, qui représente désormais 1,2 milliard d’euros, soit 23 % du marché total, est alimenté par le Social, qui réalise +25 % de croissance au total, par l’AVOD qui retrouve une croissance supérieure à 20 % et les broadcasters qui ont su tirer parti du lancement de leurs nouvelles offres pour surperformer le marché. Les acteurs non-européens continuent cependant à croître plus vite que le marché (+16 %), tirés par le trio Google-Meta-Amazon (+20 %). »

Il y a de quoi se rassurer – avec la bonne santé des broadcasters français – et de quoi s’inquiéter avec la mainmise toujours plus forte des plateformes (Meta, Google, mais aussi TikTok à plus de 35 % de croissance) ainsi que l’émergence d’annonceurs chinois arrosant tout sur leur passage (Temu comme vu hier avec l’Alliance Digitale, ayant investi 2 milliards chez Meta dans le monde en 2023, ou encore Shein). Enfin, les sites d’informations continuent à décroitre, à -2 % après -7 % en 2023, ce qui inquiète le SRI tant le contexte devrait être moins favorable au S2 (projection d’une année à +10 % seulement pour Oliver Wyman), favorisant les plateformes au détriment de l’information. Corinne Mrejen, présidente du SRI et directrice générale de la régie Les Echos Le Parisien Médias, compte « remobiliser le top 200 annonceurs pour les inciter à investir davantage dans les sites d’information » ce qui est clé pour notre démocratie.

Segmentation

La croissance globale du marché

Le social et le display incluant la vidéo

Focus sur la croisse du retail media

Alerte pour les sites d’information

Le display classique se morfond, la vidéo, les OPS et l’audio croient

L’instream bien plus fort que l’outstream

Focus search

Le retail media doit sa croissance au retail search

Ces statistiques ont fait débat, le retail media étant aussi en croissance grâce à l’extension d’audience off-site, ce qui ne se retrouve pas dans les montants calculés ici.

Meta et TikTok drivent l’importante croissance du social

Les broadcasters (BVOD) en pleine forme, suivi par YouTube (AVOD)

On remarquera dans l’épaisseur du trait l’arrivée de Prime Video et de Netflix dans les plateformes SVOD, représentant une percée à 2 % des investissements publicitaires.

80-20

Les plateformes se renforcent

L’étude complète est à retrouver sur le site du SRI.