LinkedIn réalise les rêves de carrière de notre enfance

Les Twins n’ont qu’à bien se tenir.

Dans leur dernière collaboration, LinkedIn et l’agence Droga5 NY ont donné vie aux aspirations professionnelles d’une jeune fille incroyablement déterminée et débordante d’imagination. Réalisée par le duo Alaska et chorégraphiée par Sherrie Silver, connue pour son travail sur le clip This Is America de Childish Gambino, la campagne intitulée « Find Your In » va raviver la flamme de vos rêves d’enfants et leur redonner toute leur noblesse.

Pour illustrer un monde de possibilités, rien de tel qu’une enfant dans une laverie automatique pour réveiller toute la magie des métiers qui se cache derrière les costumes. Avec un chouïa de naïveté bien placée et une bonne dose de rythme, la petite danseuse dépoussière les costumes et donne vie à chaque profession. Cette enfant est sans aucun doute en chacun de nous, il suffit de la voir se déhancher pour concevoir cette vérité.

Ce clip de 90 secondes inaugure une série intitulée « Big Ins », dans laquelle des créateurs partageront leurs percées professionnelles tout au long de leur carrière, dans des industries aussi excentriques que la mode, le design et la technologie.