dps remporte le Top 5 Scan Book avec Legrand

Une grande campagne pour de grands objectifs.

À chaque Top 5 Scan Book son résultat, et celui de septembre est à présent disponible. Le mois dernier, ce sont les agences dps (2300 points), FutureBrand (1250 points), Raymonde (1010 points), AustralieGad (840 points) et Good Guys (760 points) qui se sont affrontées pour la première place. Comme vous l’avez peut-être déjà déduit, c’est DPS qui l’a emporté avec sa campagne pour la gamme Céliane Legrand.



Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques, cherche à réaffirmer le leadership de sa gamme phare Céliane face à la montée des produits plus accessibles sur le marché de l’appareillage. Pour maintenir son statut premium et relancer la préférence de marque, Legrand s’appuie sur un nouveau concept créatif, audacieux et mystérieux, avec le claim “Impulser la créativité”. Ce positionnement vise principalement les professionnels (B2B) mais aussi le grand public (B2C). La campagne est diffusée de manière multisupport, selon les habitudes médias du client B2B : sponsoring radio et TV, presses professionnelles, bannières digitales, affichage en DOOH et bannières mobiles avec du géotargetting autour des points de vente.

Afin d’atteindre ses objectifs de notoriété et d’incitation à l’achat, Legrand a déployé une stratégie média nationale et ultra-locale en collaboration avec dps. La campagne combine un mix de médias tels que la télévision, la presse, les réseaux sociaux et YouTube, tout en intégrant des actions locales ciblées avec de l’affichage co-brandé avec le distributeur Rexel. Cette approche vise à générer du trafic et à renforcer l’ancrage de la gamme Céliane comme référence incontournable sur le marché.