À la Saint-Valentin, exigez un sextoy dans chaque bouquet

Le premier case study qui compte les orgasmes générés.

Bon, on peut se le dire, la masturbation, beaucoup de gens la pratiquent. Et, chose qui peut vous étonner, les femmes font plus couramment usage de sextoy pour pimenter leur vie sexuelle que les hommes, et une Française sur deux en possédait un en 2017. Et pourtant, cela reste un sujet tabou – surtout quand il s’agit du plaisir féminin… Chose qui ne va pas empêcher Doordash d’en parler.

Quand on considère que près de 42 % des utilisateur(e)s de la marque sont célibataires et la musique du moment dans cette période de Saint-Valentin, alors la campagne imaginée par GUT Los Angeles prend tout son sens. Bon, c’est vrai que “Flowers” de Miley Cyrus, ça n’est pas qu’une belle histoire. Mais en gardant son côté femme forte et en oubliant celui cœur brisé, alors tout de suite, c’est plus convaincant !

Avec cette campagne, Doordash a permis aux femmes célibataires de célébrer leur “self love” en s’achetant des fleurs elles-mêmes, chose assez peu faite par les célibataires de manière générale en ce jour réservé aux couples. Un bonus non négligeable venait avec : un sextoy en forme de rose, caché dans le bouquet de 11 vraies roses.

Visiblement, les utilisatrices ne sont pas les seules à avoir apprécié cette campagne inhabituelle. Celle-ci a été récompensée d’un Grand Prix en PR aux Cannes Lions la semaine dernière – à croire que le plaisir féminin a été reconnu comme une bonne cause.