Diesel lance une chasse aux oeufs à Milan en plein automne

Une campagne OOH virale signée Glenn Martens.

À Milan, Diesel a surpris en dévoilant sa collection printemps-été 2026 sous la forme d’une chasse aux œufs urbaine. Plutôt qu’un défilé traditionnel, la marque a installé 55 capsules transparentes et éclairées dans la ville, chacune contenant un mannequin présentant un look de la saison.

Les passants pouvaient scanner des QR codes associés pour tenter de remporter des prix, allant d’accessoires jusqu’à des ensembles complets. La journée s’est conclue par un concert gratuit en Piazza Beccaria, transformant la présentation en événement ouvert à tous.

Conçu par Glenn Martens, directeur artistique de Diesel depuis 2020, ce dispositif a permis à la marque de toucher directement le public, sans hiérarchie de front row. Un format pensé pour générer une forte visibilité dans l’espace urbain et une viralité immédiate sur les médias sociaux.

En choisissant la rue comme scène, Diesel affirme son identité subversive et poursuit sa volonté de réinventer le défilé. Reste à voir si d’autres maisons oseront à leur tour mettre leurs collections en libre accès, sous verre et à la vue de tous.