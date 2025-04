Didomi acquiert Addingwell pour renforcer sa suite de gestion de la Privacy 

Consentement, tagging, performance.

Didomi, spécialiste français de la gestion du consentement, annonce une levée de fonds de 72 millions d’euros, menée par Marlin Equity Partners, afin d’acquérir Addingwell, une plateforme européenne de server-side tagging. Cette opération stratégique vise à offrir aux entreprises une solution robuste pour la collecte et l’activation des données, tout en respectant les exigences croissantes en matière de protection de la vie privée.​

Fondée par Romain Baert et Julien Decroix, Addingwell propose une infrastructure server-side compatible avec Google Tag Manager, permettant aux entreprises de reprendre le contrôle sur la collecte de données en utilisant des cookies first-party. Cette approche offre une alternative aux cookies tiers, dont la disparition progressive est amorcée par les navigateurs comme Google Chrome.​

Dans une interview accordée à la Réclame en janvier 2024, Romain Baert soulignait l’importance du tagging server-side pour les entreprises souhaitant maintenir un niveau élevé de performance de mesure de leurs audiences tout en respectant les réglementations en vigueur. Il expliquait que cette technologie permettait de contourner les limitations imposées par les navigateurs et les adblockers, en centralisant la gestion des tags côté serveur.​

L’acquisition d’Addingwell par Didomi s’inscrit dans une stratégie plus large visant à proposer une suite complète de solutions pour la gestion du consentement et de la privacy. En intégrant Addingwell, Didomi renforce sa capacité à accompagner les entreprises dans la transition vers une collecte de données plus respectueuse de la vie privée, tout en optimisant leurs performances marketing.​

Marlin Equity Partners, le nouveau partenaire stratégique de Didomi, apporte son expertise en matière de croissance et d’expansion internationale. Avec près de 10 milliards de dollars d’engagements et plus de 260 acquisitions à son actif, le fonds d’investissement soutiendra Didomi dans le développement de nouvelles solutions et l’exploration de nouveaux marchés.​