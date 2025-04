L’intelligence artificielle, levier incontournable d’une production audiovisuelle plus durable

Une tribune signée Jonathan Gilbert, co-fondateur.

Cette tribune de l’agence Detroit fait partie du numéro spécial RSE de notre newsletter.

Le secteur de l’audiovisuel fait face à une remise en question structurelle. Ces dernières années, de nombreux efforts ont été déployés pour réduire l’empreinte carbone des productions : limitation des déplacements, choix de studios locaux ou virtuels, réutilisation des décors… Malgré ces ajustements, le constat demeure préoccupant : 17 millions de tonnes de CO₂ sont générées chaque année (source : ADEME). Un chiffre qui appelle à des solutions plus radicales. Parmi elles, l’intelligence artificielle générative représente une piste sérieuse.

À performances égales, elle permet de réduire jusqu’à :

– 323 fois les émissions d’une production réalisée à l’étranger ;

– 23 fois de moins qu’un shooting en France ;

– 4 fois de moins qu’un tournage en studio.

Même les options les plus « éco-optimisées » ne rivalisent pas avec une production IA en termes

d’impact carbone.

Une rupture dans la chaîne de production

L’IA ne fait pas que baisser les émissions : elle transforme en profondeur les modes de production. Fini les transports d’équipes et de matériel à l’autre bout du monde. Plus besoin de construire ou démonter des décors physiques. Et les étapes lourdes en postproduction sont largement allégées. Bien sûr, le recours à l’IA n’est pas neutre : les calculs d’inférence, l’hébergement serveur ou l’entraînement des modèles consomment de l’énergie. Mais en tenant compte de ces données, l’empreinte reste bien inférieure à celle d’une production classique.

Un changement nécessaire… et inévitable

Face à l’urgence écologique, l’industrie audiovisuelle ne peut plus se contenter d’ajustements marginaux. Elle doit envisager une refonte de son modèle. Les marques, agences et studios ont un rôle clé à jouer dans cette bascule. Intégrer l’IA dans leur chaîne de création, ce n’est pas trahir la créativité, c’est la faire évoluer avec son temps. Les institutions pourraient aussi accompagner cette transition en soutenant les productions à faible émission, à travers des dispositifs d’aide ou d’incitation.



Nous sommes à un moment décisif. L’IA ne remplacera pas les talents, elle les augmentera. Elle ne supprimera pas la direction artistique, elle la réinventera. C’est un changement de paradigme qui s’annonce : non pas un simple effet de mode, mais un mouvement structurel. À nous de décider si nous voulons le subir ou le façonner. Il est temps d’inventer un audiovisuel plus sobre, plus responsable… et tout aussi ambitieux.