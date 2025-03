Dentsu France dévoile Merkury, sa réponse cookieless à la fragmentation digitale

Personnalisation et respect de la vie privée ?

Depuis des années, la communication digitale fonctionne en silos, où chaque transfert de données d’une plateforme à l’autre entraîne des pertes d’efficacité. Aujourd’hui, Dentsu France lance Merkury, une solution propriétaire et 100 % intégrée qui redéfinit la gestion des campagnes digitales, du ciblage à la mesure des performances.

Avec Merkury, Dentsu France casse les silos et centralise l’ensemble du processus publicitaire au sein d’une seule et même plateforme :

– Exploration et segmentation des audiences ;

– Planification et activation omnicanale (open web, social, audio, CTV, DOOH…) ;

– Mesure et optimisation en temps réel.

Cette approche intégrée et cookieless permet de réduire les pertes de données et d’optimiser le taux de couverture utile des campagnes, améliorant ainsi leur retour sur investissement de +20% en moyenne.

Alors que le marché publicitaire se détourne progressivement des cookies tiers, Merkury entend s’imposer comme une alternative durable en s’appuyant sur des données propriétaires et des insights contextuels. Grâce au panel Dentsu (présent dans 70 marchés, avec plus de 10 500 variables et 15 000 panélistes), la plateforme permet aux marques de :

– Créer des audiences personnalisées à grande échelle ;

– Fusionner leurs propres données avec des insights exclusifs ;

– Activer des campagnes sans dépendre des cookies tiers.

Le tout dans un cadre respectueux des normes de confidentialité et de protection des données, du moins en théorie.

« Merkury incarne la promesse d’un futur où la puissance des données rencontre la simplification d’exécution, permettant aux marques de concevoir des campagnes performantes en garantissant un reach utile optimal, une confidentialité renforcée ainsi qu’une relation de confiance durable », déclare Aude Marchand, head of data, iProspect, dans un communiqué.