Cette campagne musicale sensibilise au danger du revenge porn

Réfléchissez avant de partager.

Le revenge porn, c’est certainement une des pires choses qu’une personne puisse faire à une autre. Et bien que cet acte atroce puisse être commis par toute sorte de personne dans toute sorte de milieu, celui-ci est le plus dévastateur quand la victime est jeune, et donc en plein développement. C’est le cas au collège ou au lycée. Le pire ? Beaucoup des lycéens qui ne sont pas directement complices ou proches de la victime ne réalisent pas la gravité de la situation. Souvent, le coupable non plus. Et c’est exactement ce qui peut mener au genre de situation que nous montre cette publicité.

KPN, le leader de la télécommunication aux Pays-Bas, s’engage pour un Internet meilleur, plus sûr, social et durable. En collaboration avec Dentsu Creative Amsterdam, KPN lance une campagne percutante contre les ravages du revenge porn. Cette initiative intervient dans un contexte où 33 % des adolescents s’adonnent au sexting, une pratique de flirt par messages qui les expose à des risques majeurs, allant de l’isolement et la dépression jusqu’au suicide pour certains, suite au partage non autorisé de leurs images.

Pour toucher la génération Z, Dentsu Creative et KPN se sont associés à la pop star néerlandaise MEAU. Engagée dans cette cause, l’artiste a dialogué avec des victimes pour créer « A Piece of Me », une chanson et un clip vidéo invitant à réfléchir avant de transférer des images intimes. Ce message a résonné dans le pays : le titre est rapidement devenu un hit top 3 aux Pays-Bas, avec plus de 6,5 millions de streams et 31,5 millions de vues, un succès notable dans un pays de 17,7 millions d’habitants.

Cette campagne a eu un impact considérable : des centaines d’écoles néerlandaises l’utilisent désormais comme support pédagogique et elle contribue à une évolution législative rendant le revenge porn un délit sexuel selon le nouvel Acte sur les Crimes Sexuels aux Pays-Bas.

Désireux d’élargir son impact bien au-delà des frontières néerlandaises, Dentsu Creative et KPN prévoient une version anglaise de la chanson et du clip pour atteindre une audience mondiale, continuant ainsi à lutter contre le fléau du revenge porn en ligne.