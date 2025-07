Skoda détourne l’affichage urbain pour protéger les cyclistes

La prévention en grand format.

Après avoir détourné avec malice les graffitis obscènes du Tour de France pour promouvoir le cyclisme féminin et créer le premier tapis de jeu intégrant une piste cyclable pour sensibiliser les enfants, Skoda poursuit son engagement autour du vélo avec une nouvelle initiative de sensibilisation. Cette fois, la marque s’éloigne des cols alpins pour s’ancrer dans la réalité des villes françaises. À travers la campagne « Safety Billboards », imaginée par l’agence DDB Paris et accompagnée par Remind PHD, Skoda investit l’espace public urbain pour alerter les cyclistes, mais aussi les automobilistes et les piétons, sur les dangers de la route.

Déployée du 23 au 29 juillet 2025 dans six grandes villes françaises (Bordeaux, Marseille, Nantes, Rennes, Strasbourg et Lyon), l’opération s’appuie à la fois sur l’affichage extérieur et des relais digitaux.

L’enjeu de cette campagne est aussi simple que préoccupant : alors que l’usage du vélo explose en ville, les accidents se multiplient. D’après les chiffres du ministère de l’Intérieur, 7 accidents sur 10 impliquant un cycliste surviennent en milieu urbain. Une statistique qui rappelle que si le vélo est un moyen de transport en plein essor (plus écologique, plus économique et plus sain), notamment depuis la pandémie, il n’est pas pour autant sans danger. Zones mal éclairées, chaussées dégradées, circulation dense ou comportements inattentifs d’autres usagers… la route urbaine est semée d’obstacles rarement anticipés.

Pour identifier les points noirs les plus critiques, Skoda et DDB ont étudié plusieurs données publiques sur les accidents en ville : type d’usagers impliqués, fréquence des collisions, état des infrastructures. Cette analyse a permis de cibler avec précision les zones à risque dans chacune des villes retenues. C’est là que Skoda a choisi de prendre la parole, non pas pour vendre un véhicule, mais pour détourner les panneaux publicitaires au profit d’un message de prévention. Une démarche volontairement minimaliste et bienveillante, où l’efficacité prime sur l’effet.

Les visuels affichés sur place adoptent un ton direct et non culpabilisant. Ils rappellent des comportements simples de prudence et invitent tous les usagers à partager la route avec attention. L’activation se prolonge aussi sur les réseaux sociaux, permettant de relayer ces messages au-delà de la zone géographique initiale et de renforcer la visibilité de la campagne dans un cadre digital.

Avec « Safety Billboards », Skoda poursuit une stratégie de communication qui s’éloigne progressivement des codes classiques du sponsoring sportif. Déjà présente depuis plus de 20 ans aux côtés du Tour de France, la marque cherche désormais à valoriser son engagement sur un terrain plus quotidien : celui des mobilités urbaines. Un prolongement logique, mais aussi un repositionnement discret qui aligne son image sur des préoccupations plus concrètes et plus locales.