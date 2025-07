Skoda transforme les graffitis pénis du Tour de France pour promouvoir le cyclisme féminin

Le street art au service de l’équité.

Chaque été, les routes du Tour de France deviennent un terrain d’expression pour les supporters… mais aussi pour des dessins beaucoup moins inspirés. En tête de ces gribouillages récurrents : des sexes masculins peints à la bombe tout au long du parcours.

Face à ce phénomène devenu presque banal, Skoda et FCB London ont décidé cette année de ne pas détourner le regard, mais d’en faire un outil de communication inattendu. Le 19 juillet dernier, lors de la 19e étape du Tour de France masculin, la marque automobile a lancé une opération d’affichage au cœur du parcours pour promouvoir le Tour de France Femmes (dont Zwift est partenaire), qui se déroule juste après, du 26 juillet au 3 août.

Au lieu de les effacer discrètement comme le fait habituellement l’équipe surnommée les « Eraser Men », Skoda a choisi de réinterpréter ces graffitis. Un véhicule d’assistance a été mobilisé spécialement pour l’occasion, avec à son bord, un équipage 100 % féminin et une mission claire : transformer les sexes dessinés sur la route en illustrations plus engageantes et originales.

Une opération visible à la télévision et dans les médias, pour attirer l’attention sur la course féminine. Une démarche autant visuelle que symbolique, où les graffitis sont recyclés en roues de vélo, casques ou silhouettes de coureuses. Chaque intervention, souvent réalisée en quelques secondes avant le passage du peloton, est signée du hashtag #WatchTheFemmes.

À l’origine de ces illustrations : les artistes Céline Dormeau et Erin Aniker, connues pour leur univers féministe, coloré et accessible. Leur style graphique et engagé a permis de détourner l’attention avec humour tout en délivrant un message clair : le cyclisme féminin mérite autant de visibilité que son équivalent masculin. Une façon aussi de s’adresser aux 3,5 milliards de téléspectateurs cumulés du Tour, utilisant la force médiatique de l’événement pour rendre visible une compétition encore peu mise en lumière.

Cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large pour Skoda, qui célèbre cette année ses 130 ans. Historiquement liée au cyclisme, la marque est aujourd’hui un partenaire majeur du Tour de France, et ce, depuis plus de deux décennies. En 2025, elle équipe les deux courses avec une flotte de 220 véhicules hybrides et électriques.

Derrière ce trait d’humour, la campagne traduit une volonté de faire évoluer les regards. Elle ne cherche pas à censurer les fans ou à moraliser, mais à s’emparer d’une plaisanterie maladroite (ou lourde, c’est selon) pour en faire un support de revendication. Une manière aussi de rappeler que l’égalité dans le sport passe par la représentation. En faisant passer un acte de mauvais goût à un message porteur de sens, Skoda et FCB London réalisent une opération à la fois intelligente, ciblée et profondément ancrée dans la réalité. Merci mesdames, et bien du courage.