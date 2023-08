Fin des trottinettes en libre-service ? Trouvez-les sur Leboncoin

15 000 de perdues, 22 840 de retrouvées sur leboncoin.

C’est un moment historique, un changement d’époque significatif ! À partir du 1ᵉʳ septembre, les 15 000 trottinettes électriques en libre-service ne seront plus une partie intégrante du paysage urbain parisien. Cette décision est motivée par plusieurs raisons critiques : le stationnement anarchique des trottinettes dans l’espace public, le danger qu’elles représentent en frôlant les piétons à grande vitesse sur les trottoirs et leur impact environnemental controversé. En effet, les accidents de trottinettes électriques (et autres engins motorisés personnels) ont fortement augmenté à Paris en 2022, avec plus de blessures et de décès. Tandis que certains habitants accueillent favorablement cette décision en raison, notamment, de la diminution de l’encombrement des trottoirs, d’autres craignent la disparition de leur mode de transport favori. Face à cette décision votée par les citoyens parisiens, DDB Paris s’est associé à Leboncoin pour contre-attaquer en lançant une campagne tactique encourageant l’achat des 22 840 engins motorisés encore disponible d’occasion sur la plateforme d’e-commerce. La roue tourne va tourner.

Les trottinettes électriques en libre-service sont arrivées à Paris en 2018. Lime a été l’une des premières entreprises à lancer ce service dans la capitale française en juin 2018, suivie rapidement par d’autres entreprises comme Bird et Tier. Malheureusement, après seulement six ans d’existence, malgré les 400 000 utilisateurs recensés qui dépendent aujourd’hui de ce mode de transport pour leurs trajets quotidiens, le service de trottinettes électriques en libre-service arrive à son terme.

C’est dans ce contexte que l’initiative TrottFinder a été lancée, visant à promouvoir l’achat de trottinettes de seconde main sur Leboncoin. L’agence DDB Paris a en effet placé des QR codes au sol à des endroits stratégiques où les trottinettes électriques étaient souvent garées. Ces codes, répartis dans dix lieux emblématiques de Paris, dirigent les utilisateurs vers la page des trottinettes à vendre sur l’application leboncoin. Ces fameux QR codes seront visibles dans des lieux tels que le Champ de Mars, Châtelet, Gare de l’Est, Gare Saint-Lazare, Les Grands Magasins, Le Marais, Montparnasse, Place de la Bourse, Place de Clichy et République. Selon l’agence, cette initiative vise non seulement à fournir une alternative aux utilisateurs affectés par l’interdiction, mais aussi à encourager la réutilisation des trottinettes existantes, contribuant ainsi à une démarche éco-responsable.