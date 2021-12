DDB Paris remporte le Top 5 Scan Book de septembre avec Galeries Lafayette

Le grand magasin de tous.

L’agence DDB Paris est la grande gagnante du Top 5 Scan Book de septembre 2021 avec 1870 points pour son film-défilé pour Galeries Lafayette.

Avec une campagne sous le signe de la joie et de l’optimisme pour la rentrée, les Galeries Lafayette ont voulu renforcer l’idée que l’expérience en magasin vaut encore le déplacement, à l’ère du tout e-commerce, de la livraison en 10 minutes et du click and collect.

Un film qui dévoile également la grande diversité de clients et de profils faisant leur shopping aux Galeries Lafayette, en ajoutant que ce magasin est grand grâce à ceux qui le peuplent.