McDonald’s France s’ambiance avec le lancement du McDo Music Tour 

Pensé pour les amateurs de musique et de TikTok.

Du 13 février au 4 mars, McDonald’s présente sa dernière initiative : le McDo Music Tour, en partenariat avec Universal Music France, TMS, et DDB Paris. Cette opération dans les restaurants offre aux consommateurs la chance de gagner des places pour un concert exclusif avec un artiste emblématique de la scène internationale et une star montante française : Mika et Vacra. En commandant un menu McDonald’s faisant partie de l’offre, les participants peuvent non seulement tenter de remporter ces billets, mais aussi d’autres cadeaux aux valeurs variées. Entre les vinyles, les voyages musicaux ou encore un dîner pour deux avec Mika, il y a de quoi ravir les amateurs de musique.

La campagne se démarque grâce au craft de son film, misant sur les couleurs, la musique et une animation pleine de fraicheur. Sans oublier la signature sonore du fastfood ici remixée pour coller avec l’esprit enjoué du spot.

Animé par l’influenceur Daetienne aux millions d’abonnés sur TikTok, le concert promet une soirée animée. Pour ceux qui n’auront pas gagné de place pour l’évènement physique, une plateforme dédiée à la diffusion du concert en replay sera accessible, à condition de gagner le droit d’y accéder.

Pour fêter ce jeu concours, le restaurateur rapide revisite son logo iconique, pour le plus grand plaisir des DAs de DDB !