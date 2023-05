La dédicace d’IKEA à tous ces parents qui servent de lit / chaise haute / tabouret à leurs enfants

IKEA, cet éternel second.

La campagne « Proudly the Second Best » est le fruit d’une collaboration entre Al-Futtaim IKEA (une joint venture aux émirats) et les agences DAVID Madrid et INGO Hambourg. Une approche humble mise en avant dans une série de spots à l’atmosphère feutrée (pour ne pas dire ouatée).

À quoi bon acheter un pot pour bébé, si c’est pour que le vôtre fasse à côté. Bon fournisseur d’objets secondaires qu’il est, IKEA en a conscience, et s’en amuse (les vilains). Une façon de souligner, en toute discrétion, la relation quelquefois hasardeuse entre les parents et leurs enfants, le tout en mettant en avant sa vaste collection de meubles pour enfants, toujours présents dans la pièce malgré leur inutilité à l’instant T.

Ces 3 clips soulignent l’engagement d’IKEA à offrir des produits de qualité à des prix accessibles pour aider les familles à créer un environnement confortable et stimulant pour leurs enfants. Après tout, c’est important de commencer sa vie dans les meilleures conditions.