Le légendaire David Droga quitte la présidence d’Accenture Song

Six ans après le rachat de son agence, Droga5, pour 475 millions.

Accenture a officialisé ce 28 mai 2025 un tournant dans la gouvernance de son agence créative. David Droga, actuel CEO d’Accenture Song, quittera ses fonctions à la fin de l’exercice fiscal en cours pour devenir vice-chairman d’Accenture, un rôle non opérationnel. Il sera remplacé à partir du 1er septembre par Ndidi Oteh, actuelle Senior Managing Director. En parallèle, Nick Law, ancien de Publicis, Apple et R/GA, prendra en charge la stratégie créative et l’expérience d’Accenture Song.

Ce changement marque la fin d’un chapitre symbolique : celui d’un des créatifs les plus primés de l’histoire, fondateur de Droga5, revendue à Accenture pour 475 millions de dollars en 2019. À la tête d’Accenture Song depuis 2021, David Droga a transformé Accenture Interactive en un groupe unifié, combinant créativité, technologie, design et data. En quatre ans, l’entité est passée de 12,5 à 19 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Dans un communiqué, David Droga souligne : « Ce fut un privilège de faire partie de tant de missions et de cultures à travers le monde. […] Je ne pourrais pas être plus confiant que Ndidi, Sean et Nick continueront à s’appuyer sur l’héritage d’innovation, de créativité et de performance de Song. » Quant à Julie Sweet, PDG d’Accenture, elle salue « un leader créatif et un bâtisseur d’entreprises unique dans une génération. »

« Je suis heureux de reprendre mon souffle, parce que je sprinte depuis l’âge de 18 ans », a déclaré Droga. Un souffle qui continuera d’inspirer l’industrie, mais désormais depuis un rôle plus en retrait.

Six ans après le rachat de Droga5, cette transition pourrait coïncider avec la fin d’un éventuel et très long earn-out. Une clause classique dans les opérations de rachat, assortie de bonus liés à la performance et qui pousse les fondateurs à rester à bord… jusqu’à ce que les incitations financières disparaissent.