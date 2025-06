Le classement des dirigeants B to B et tech les plus influents sur LinkedIn

La Réclame va charbonner pour faire partie du Top 20 2026.

AmazingContent publie en ce début juin son classement des directions B2B les plus influentes sur les réseaux sociaux avec la participation de LinkedIn. Réalisée en France, cette étude s’appuie sur le Score d’Influence, soit la moyenne annuelle d’engagements par dirigeant, et analyse l’activité sur Linkedin et X. Dix entreprises se distinguent, illustrant une professionnalisation croissante de la prise de parole dirigeante dans un secteur encore en structuration sur ces usages.

À la première place, CEVA Logistics affiche un score de 38 461, largement porté par le duo Rodolphe Saadé (également CEO de CMA CGM) et Mathieu Friedberg. Leur communication conjugue vision internationale et proximité opérationnelle. CMA CGM arrive en deuxième position (19 608) avec une approche bilingue et institutionnelle, incarnée notamment par Tanya Saadé Zeenny, dirigeante la plus influente du classement. Stellantis (14 366), troisième, mise sur une organisation éditoriale hybride, entre dirigeants de marques et figures transverses, pour valoriser ses innovations et sa transformation industrielle.

Dans la suite du classement, Thales (9 556) privilégie une ligne sobre et experte autour de la souveraineté et de la cybersécurité. Airbus (8 801) et Saint-Gobain (8 554) optent pour des formats pédagogiques et accessibles, sans renoncer à la densité. Colas (8 046) se distingue par un style plus narratif et incarné, axé sur les chantiers et les équipes. Orange Business (8 036) et ServiceNow (7 900) confirment quant à elles la montée des dirigeantes tech Enfin, Engie (7 093) clôt ce top 10 avec une parole engagée sur la transition énergétique.

En parallèle, certaines directions du secteur communication ou conseil affichent des performances plus discrètes. Publicis France se classe 35e avec un Score d’Influence de 2 987, tandis qu’Accenture atteint la 41e place.

Ce classement révèle surtout une marge de progression importante. Malgré des communautés plus réduites, les profils B2B qui s’expriment avec clarté, régularité et conviction obtiennent un engagement notable. L’enjeu n’est plus seulement de prendre la parole, mais de l’orchestrer. Et dans un environnement saturé, les directions les plus influentes sont celles qui transforment la parole du dirigeant en actif stratégique durable.