Les Petits Culottés vous dit “merde” dans sa nouvelle campagne

Les Petits Culottés, marque française de couches en circuit court, signe une nouvelle campagne digitale, marquant une fois encore sa différence. Fidèle à sa ligne de conduite en matière de transparence et de rigueur, la marque affirme contrôler ses publicités avec autant de sérieux que la composition de ses couches. Comprendre : avec beaucoup de soin et sans compromis.

Dans son dernier film signé par l’agence Customer Service — partenaire de la marque depuis 2023 pour sa stratégie de communication online et offline — Les Petits Culottés tourne en dérision les expressions enfantines du type “caca” ou “petite crotte”. Une manière humoristique d’illustrer son exigence : aucun mot ne sera choisi à la légère, comme aucun ingrédient ne l’est dans la fabrication de ses produits. Mais comme lors de sa dernière campagne très remarquée, il y a un composant que Les Petits Culottés ne peut contrôler dans ses couches. On ne va pas vous faire un dessin. Il s’agit du “cacounet” !

La marque met en avant une promesse forte : un contrôle strict des perturbateurs endocriniens, une note A (la plus haute) en absorption, et une commercialisation directe depuis les Vosges, par abonnement, sur son site. Une formule qui séduit aujourd’hui plus de 130 000 parents en France.