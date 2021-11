Shutterstock nous dévoile ses couleurs pour 2022

Des couleurs calmes et sereines au pixel près.

Tous les ans, les analystes de Shutterstock tentent de déterminer les couleurs les plus susceptibles d’intéresser les experts en images d’aujourd’hui et de demain.

Cette année, afin que les DA puissent choisir la teinte parfaite pour les besoins de leurs clients, la plateforme d’actifs libres de droits a utilisé sa propre technologie d’intelligence artificielle pour déterminer comment une couleur spécifique est perçue en ligne.

En écho à l’état du monde qui nous entoure, les couleurs de 2022 sont placées sous le signe du calme et de la sérénité.

Roulement de tambour… Voici la liste des couleurs qui grimperont dans les classements au cours de l’année à venir, selon le traité officiel.

Calming Coral (#E9967A)

Une teinte nostalgique et aussi réconfortante qu’une “bombe de bain apaisante”

Velvet Violet (#800080)

Une teinte royale qui exprime « la grâce et l’allure dignes ». En adéquation avec la couleur PANTONE 18-3838 Ultra-violet de 2018.

Pacific Pink (#DB7093)

Semblable à un pétale de rose décoloré, cette teinte subtile évoque des souvenirs

« d’une image fixe de votre film préféré de Wes Anderson ».

Keen on Green

Shutterstock a ajouté que les publicités avec des nuances de vert étaient bien mieux reçues. Les données de cette année ont montré que l’émeraude, le jade, le citron vert, la menthe et d’autres teintes sur le thème de la forêt ont attiré le plus de taux de clics et de conversions.

Après ces révélations, nous attendons avec impatience la liste que va dresser Pantone pour 2022. Le nuancier sélectionne toujours avec soin les couleurs qui seront mises à l’honneur pour l’année à venir. Les couleurs de cette année étant le gris Ultimate Gray (Pantone® 17-5104) et le jaune Illuminating (Pantone® 13-0647).