CosaVostra et Horrea unissent leurs forces dans le creative commerce

1 + 1 = 12

L’agence digitale CosaVostra, reconnue pour son expertise en transformation numérique (co-fondée en 2013 notamment par Laurent Kretz et Matthieu Stefani, célèbre podcasteur, qui l’a quittée en printemps), s’associe à l’agence Horrea (cofondée en 2021 par Maxime Garrigues et Cédric Massonat, ex WPP), spécialiste de l’e-commerce. Cette union capitalistique – Horrea rentrant au capital de CosaVostra – donne naissance à un ensemble réalisant « 12 millions de chiffre d’affaires » et à une offre de creative commerce, pensée pour accompagner les marques dans leur développement en alliant storytelling et performance commerciale.

Dirigée par un trio composé de Laurent Kretz (président), Inès Schneider (directrice conseil) et Louis Dumoulin (directeur création), CosaVostra renforce son management avec cette alliance. Forte de près de 100 collaborateurs répartis entre Paris, Bordeaux, Toulouse, Londres et Tunis, le groupe ambitionne de transformer ses clients – de grands noms comme Nespresso, LVMH ou Corsica Ferries – en véritables médias capables de mieux vendre et mieux raconter leur histoire.

En consolidant des synergies commerciales et des partenariats stratégiques, notamment avec Shopify, CosaVostra et Horrea visent à offrir une croissance durable aux ETI et aux grands groupes.

Laurent Kretz (CostaVostra) et Maxime Garrigues (Horrea) révèlent les coulisses et ambitions de cette alliance dans cette vidéo à la façon d’un podcast :