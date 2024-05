Pour Pedigree, vous ne valez pas mieux qu’un chien abandonné

Qui sommes-nous pour juger ?

Trouver le style vestimentaire parfait est une quête que beaucoup de personnes entreprennent. Cependant, cela n’est pas toujours une tâche facile. Pour y parvenir, il a fallu faire des expériences… parfois douteuses ! Un passé qu’on aimerait bien oublier, mais qui a malgré tout existé.

C’est dans une campagne intitulée “A shelter dog’s past is better than yours” (Le passé d’un chien de refuge est mieux que le vôtre) que Pedigree s’associe à Colenso BBDO. À travers cette série de prints, l’entreprise nous présente des images de personnes au style plus que discutable. Un but : redorer l’image des chiens abandonnés, nous avons tous un passé, cela ne nous définit pas.

En effet, chaque année, nos amis à quatre pattes sont fréquemment abandonnés et ne trouvent pas de nouveau foyer en raison de leur apparence physique.

Don’t judge, adopt.

Il ne vous reste plus qu’une chose à faire : donner sa chance à un chien abandonné ! Qui sait, son passé est peut-être plus glorieux que le vôtre…