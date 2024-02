Les 3 startups martech les plus innovantes de l’année selon le CMIT

Voici le palmarès 2024 du Trophée Start-up Martech.

Une fois de plus, le CMIT, le Club des Marketeurs In Tech, a invité les startups innovantes à participer à son trophée annuel. Les projets les plus remarquables, sélectionnés par un jury et des votants, bénéficieront d’une visibilité sur les plateformes du CMIT et de ses partenaires : MyFrenchStartup Groupe IT Facto, Numeum ainsi que le Monde informatique. Ce trophée vise à offrir aux jeunes entreprises l’opportunité de se faire connaître auprès d’une clientèle de marketeurs.

Cette année, c’est Vidmizer qui remporte le concours avec son innovation GreenEncoder – un système de compression de vidéos permettant de réduire leur poids de 70 % en moyenne, réduisant ainsi leur impact carbone. Une aubaine qui s’inscrit dans une démarche RSE, fondée par Laurent Bréboin et Erwan Huhardeau.

En deuxième place, c’est le projet de Raphaël Carriero et Julien Heissat qui va avoir l’honneur d’être mis en avant. Muchbetter est une plateforme d’intelligence artificielle qui coache et accompagne les équipes commerciales pour qu’elles performent davantage. Enfin, “beaucoup mieux” !

C’est le projet Phygitix, créé par Mehdi Kasmi, qui remporte la troisième place du podium grâce à sa plateforme d’activation marketing et commerciale qui utilise l’intelligence artificielle pour interagir avec les clients en analysant leurs mouvements.

Un palmarès aux couleurs de la RSE et de l’intelligence artificielle, tout à fait en phase avec les tendances fortes du marché !