Le Club des Annonceurs lance son offre de formation

Les pros forment les pros.

Le Club des Annonceurs annonce le lancement de « Club Formation », une offre de formation dédiée aux professionnels du marketing et de la communication. Conçue avec et pour les experts du secteur, cette initiative garantit la pertinence et l’efficacité concrète des enseignements. Certifiée Qualiopi, la formation repose sur deux formats complémentaires, adaptés aux différents niveaux d’expertise et aux enjeux stratégiques du marché.

– « Les Essentiels » couvrent les fondamentaux du marketing et de la communication, en abordant des thématiques incontournables comme l’impact de l’intelligence artificielle sur le secteur, les bases du planning stratégique ou encore les nouvelles tendances de l’influence.

– « Les Signatures », elles, s’adressent aux experts souhaitant approfondir des problématiques émergentes encore peu couvertes par les offres de formation traditionnelles. Le premier module de cette catégorie, « Savoir faire les bons choix créatifs », sera lancé fin mars sous la direction de Quentin Delobelle, directeur commercial de la communication d’Orange.

Dans un secteur en perpétuelle mutation, où l’adaptation est devenue un impératif, la formation apparaît comme un levier stratégique pour rester compétitif. Face aux transformations qui redéfinissent les métiers du marketing et de la communication, ne pas se former expose au risque d’obsolescence dans un marché qui ne pardonne pas. En réponse à ces enjeux, l’offre « Club Formation » mise sur l’apprentissage par l’expérience, avec des contenus enrichis de témoignages d’annonceurs et d’études.

« Nous connectons l’investissement formation aux enjeux réels des entreprises et des collaborateurs », affirme Karine Tisserand, directrice générale du Club des Annonceurs, soulignant l’importance de cette initiative pour accompagner les professionnels face aux nouveaux défis du secteur. En s’appuyant sur un réseau de professionnels, cette formation mise sur une approche concrète et collaborative : une réponse adaptée à un marché où l’agilité et l’anticipation sont devenues des impératifs.