Rapport du GIEC : Climax utilise le tag-bombing pour interpeller les entreprises les plus polluantes

Une bonne hache-tag de paix.

Quel moment plus propice que la journée mondiale de l’eau pour rappeler aux entreprises les plus polluantes leur devoir de lire le 6e rapport du GIEC rendu public ce lundi ? Le média écologiste Climax s’est chargé de cette mission à l’aide d’une toute nouvelle arme de persuasion : le “tag-bombing”.

Climax, “le média plus chaud que le climat”, petit frère de la newsletter satirique Tech Trash créée en 2017, fait partie d’une nouvelle génération de médias connectés. Fondé en 2021, ce média se déclinant en newsletter et en “fanzine” a, aujourd’hui, décidé de recourir à la technique du tag-bombing – sorte de graffiti pour réseaux sociaux créée par l’artiste numérique Pablo Rochat – afin d’atteindre les premiers pollueurs de France grâce au glaive imparable de l’humour. Dans une mosaïque de 9 publications épinglées dans la section “mentions” de leur profil Instagram, Airbus, Lafarge, Total Energies ou encore BNP Paribas ont ainsi été interpellés par Climax sur leur non-écoute des recommandations du GIEC. “On peut tout à fait parler de sujets graves et sérieux avec un ton léger, humoristique et satirique. Le rire place celui qui l’exprime en position de force : quand on se moque des pollueurs, on se place au-dessus d’eux, on peut enfin les regarder de haut et se sentir fort” explique ainsi son cofondateur et directeur de la publication Dan Geiselhart.

Ce lundi 20 mars 2023, le GIEC a publié son 6e rapport de synthèse qui alerte le monde sur les dérèglements climatiques en cours. Si l’enjeu traité ici est crucial pour l’avenir du développement des activités humaines sur Terre, ces derniers temps, certains événements “mineurs” – comme le tonitruant transfert de Lionel Messi au PSG – ont fait de l’ombre médiatique à chacun des rapports présentés. D’une manière décalée et créative, Climax contribue à mettre en lumière l’état des connaissances sur l’évolution du climat. Un beau GIEC-ste pour la planète.