Le concours étudiant des Éclairs Créatifs revient dans une 2e édition

Alerte météo : une pluie d’éclairs est attendue en 2023.

En 2020, un groupe d’étudiants créatifs a décidé de monter l’agence-association ciel. pour aider ceux-ci à se démarquer dans le vaste (et souvent limité) monde de la communication et de la publicité. Ogilvy avait d’ailleurs lancé Hors Circuit dans le but de faire émerger des artistes sans privilège. Sur son compte Instagram, l’agence poste régulièrement des ghosts et met en lumière le travail des étudiants. En parallèle, ciel. réalise également des campagnes publicitaires.

Début 2022, l’association annonçait lancer Les éclairs créatifs, un concours étudiant organisé par des étudiants. Une belle opportunité d’enrichir son book, son CV, mais surtout de confronter ses créations au regard de publicitaires. Cette année, ils reviennent dans une deuxième édition, avec la même formule : 3 briefs fictifs, une catégorie libre et des jurés prestigieux qui livreront aux participants leurs précieux conseils à l’occasion d’un événement inédit.

Les briefs

GRANDE CONSOMMATION

La catégorie Grande consommation a pour objet l’arrivée du géant du fast-food américain Dunkin’ sur le marché français

BRANDING

La catégorie Branding traite de la refonte de l’identité graphique du festival engagé Solidays.

GREEN BRIEF

La catégorie Green donne aux créatifs l’opportunité d’explorer l’image de marque de Fairphone, et sa technologie responsable.

LIBRE

La catégorie Libre permet à tous les étudiants de soumettre les projets dont ils sont les plus fiers.

Les étudiants ont jusqu’au 26 février pour envoyer leurs travaux juste ici.