La montre Samsung qui lutte contre le bégaiement

Cheil veut faire entendre sa voix à Cannes.

Vous est-il déjà arrivé de perdre vos moyens en pleine phrase, et de commencer à zozoter ou bégayer de manière incontrôlable ? Quand cela est occasionnel, passe encore… mais pour 100 millions de personnes à travers le monde, la difficulté d’élocution est une réalité quotidienne. Bien sûr, des solutions existent, mais il n’est pas toujours évident de trouver la bonne thérapie ni le bon spécialiste disponible pour cela.

Samsung, conscient de la demande, vient de dévoiler sa nouvelle application : Impulse. Tout ce dont vous aurez besoin, c’est d’une Galaxy Watch, Gear ou Fit ou d’un smartphone Android. On doit sa vidéo de présentation à Cheil Madrid, l’agence filiale du groupe Samsung.

Le concept est simple : cette application utilise la thérapie de rythme, offrant aux utilisateurs un assistant haptique au poignet qui synchronise ce que pense le cerveau et ce que dit la bouche. Éprouvée par les années, cette méthode de thérapie est capable de donner des résultats convaincants en seulement quelques mois. Gonçalo Leal, directeur de clinique, et son équipe en Espagne et au Portugal ont prêté leur œil expert à la création de cette application, s’assurant que celle-ci répondrait aux attentes des utilisateurs.

On s’étonnera cependant que l’app ait été publiée par Cheil sur le Play Store, et non par Samsung. L’agence croirait davantage à son idée primable en festivals que le géant de l’électronique ?