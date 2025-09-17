Étude : les vrais usages de ChatGPT

Quand l’IA quitte le bureau pour investir la vie courante.

ChatGPT n’est plus un gadget ni seulement un copilote de bureau. OpenAI vient de publier une étude inédite sur 1,5 million de conversations (mai 2024 – juin 2025), qui révèle comment l’IA s’installe dans nos routines. Loin des clichés techniques, l’usage qui domine est personnel, créatif et culturel.

En juillet 2025, ChatGPT comptait déjà 700 millions d’utilisateurs actifs par semaine, soit près de 10 % des adultes dans le monde. L’ampleur est historique, mais la surprise vient de la nature des échanges : seuls 27 % concernent le travail. Plus de 70 % des messages sont liés à la vie quotidienne, contre 53 % un an plus tôt. L’IA conversationnelle s’impose donc d’abord dans la sphère privée.

Trois catégories concentrent près de 80 % des conversations : guides pratiques (tutorat, conseils santé, idées créatives), recherche d’informations (personnes, produits, actualité) et écriture (corrections, traductions, résumés, mails). Dans le cadre professionnel, l’écriture représente environ 40 % des usages. Deux tiers des demandes consistent à améliorer un texte déjà rédigé plutôt qu’à en créer un de toutes pièces. Les autres usages restent marginaux : 4,2 % des messages concernent la programmation, et moins de 2 % l’achat de produits.

La démographie des utilisateurs évolue rapidement. En 2022, environ 80 % des comptes étaient associés à des prénoms masculins. En juin 2025, cette part est tombée à 48 %, traduisant une féminisation claire de la base. La jeunesse reste dominante : près de la moitié des messages proviennent d’adultes de moins de 26 ans.

Ce que montre l’étude, c’est qu’au-delà de la productivité, ChatGPT est devenu un appui pour apprendre, écrire et chercher, avec une place croissante dans la vie quotidienne. Pour les marques, l’enjeu est évident : l’IA ne se cantonne plus aux bureaux des cols blancs. Elle accompagne les individus dans leurs choix et leurs réflexes du quotidien. La question est désormais de savoir qui saura traduire cette nouvelle routine numérique en expériences de marque à la fois utiles et culturelles.