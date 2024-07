Channel 4 réinvente sa campagne pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024

Si vous vouliez rire, il va falloir repasser.

Pour sa nouvelle campagne consacrée aux Jeux Paralympiques de Paris 2024, Channel 4 abandonne le thème des « Superhumans« , jugé problématique en interne selon un communiqué, pour une approche plus authentique, mettant en avant les athlètes paralympiques comme des compétiteurs d’élite, sans distinction. Le film, développé par l’agence 4creative et réalisé par Steve Rogers, combat l’idée reçue que ces athlètes sont principalement des exemples de dépassement de handicap, révélée par une étude de Channel 4 où 59 % des sondés regardent les Jeux pour voir les athlètes surmonter leur handicap contre 37 % pour le spectacle sportif.

Le film de 2 minutes et 20 secondes, qui sera aussi diffusé en versions réduites, met en scène des athlètes de ParalympicsGB tels que Aaron Phipps et Dame Sarah Storey, luttant contre des adversaires personnifiés tels que la gravité, la friction et le temps. Ces derniers sont représentés de manière surréaliste, comme un homme torse nu tenant une bière pour la gravité, ou un jeune au volant d’une voiture de sport pour la friction, éloignant ainsi le focus du handicap pour le placer sur les véritables adversités rencontrées dans le sport.

« En montrant les paralympiens luttant contre les forces très réelles de notre monde, des forces qui ne font pas de distinction entre nous, nous voulions mettre en lumière la pure puissance et l’énergie de l’athlétisme de classe mondiale. […] Parce qu’en fin de compte, le sport ne se préoccupe pas du handicap. Paris, nous arrivons. » a déclaré Katie Jackson, directrice marketing de Channel 4 dans un communiqué.

Cette approche promet une représentation respectueuse des athlètes paralympiques, dans l’esprit de la compétition sportive pure. Alors, olympiques ou paralympiques pour vous ?