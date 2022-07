WWF s’attaque aux meathomanes incitant à la surconsommation de viande

Souffrez-vous de meathomanie ?

Saviez-vous que 74% de la population française souffrait de meathomanie ? Mais quelle est cette maladie ? Jeu de mot entre meat (viande en anglais) et mythomane inventé par WWF, la meatomanie est définie par l’ONG comme “l’ensemble des mythes et préjugés qui nous poussent à surconsommer de la viande aux dépens de notre santé et de la planète”.

Alors afin de briser ces préjugés et dans le cadre du projet international Eat4Change – qui vise à sensibiliser les jeunes européens et les pousser vers une alimentation plus durable – WWF France et Castor & Pollux lancent la campagne “Stop Aux Meathos”.

À travers une série de contenus ludiques et pédagogiques au ton humoristique tournés autour du concept de “Meathologie”, WWF remet en question les mythes sociétaux qui poussent à la surconsommation de viande, aux dépens de notre santé, et de notre planète.

Au programme sur le site de la campagne : un “tuto anti-meathos” sous forme de minis-jeux et d’explications afin de guider les jeunes à manger moins de protéines d’origine animale et varier leur alimentation autour de 5 axes : plus de végétal dans l’assiette, moins de viande, mieux choisir sa viande, plus local et de saison et enfin, cuisiner. La campagne comprend aussi un jeu “meatho ou vérité” afin de démêler le vrai des préjugés du style : “Sans un bon steak, pas de gros pec” ou encore “Y’a pas de protéines dans le végétal”. Et enfin, des recettes végétariennes pour mieux manger.

Ces contenus pédagogiques seront mis à jour régulièrement pendant 1 mois sur les réseaux sociaux de WWF et seront relayés par des influenceurs partenaires. La campagne s’accompagnera également de nouvelles prises de parole à la rentrée de septembre et en janvier 2023 sur TikTok, via des jeux et challenges.