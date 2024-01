Grosse promo !! 5,99€ au lieu de 5,99€ !!

Depuis plusieurs années, Carrefour propose à ses clients une offre Carrefour Plus permettant d’obtenir une réduction de 10% sur les produits de la marque, de bénéficier de la livraison offerte dès 60€ d’achat et, nouveauté… un abonnement Netflix Standard offert pour toute souscription. Tout ça, pour la modique somme de 5,99€ par mois !

Alexandre Bompard, président directeur général de Carrefour, a dévoilé sur le réseau social LinkedIn cette nouvelle association entre le service de streaming Netflix et l’enseigne de distribution alimentaire qui sera testée à Rouen et Bordeaux dans un premier temps. Cette annonce a fait réagir la toile et suscité l’incompréhension des consommateurs.Ce partenariat ne serait pas si avantageux qu’il en a l’air.

L’Association des Franchisés de Carrefour, représentant les gérants des magasins de l’enseigne, n’a pas hésité à donner son avis sur le sujet : « Cette offre ne semble pas particulièrement avantageuse pour nos clients. En effet, le prix standard de l’abonnement Netflix avec publicités est déjà de 5,99 €, et les clients bénéficient également de réductions grâce à leur carte Pass et leur carte de fidélité ». Même en interne, le réseau Carrefour a du mal à comprendre cette annonce censée être bénéfique pour les clients.

De manière plus ironique, un membre de Linkedin a comparé cet abonnement Carrefour Plus à l’achat d’une baguette de pain avec une remise sur le jambon et le beurre ou la vente d’électroménager avec un contrat d’électricité au tarif bleu. Il montre dans ce post l’absurdité de cette association.

La fusion entre ces deux grandes marques n’apporte aucun gain pour le pouvoir d’achat contrairement à ce que déclare Alexandre Bompard sur LinkedIn. L’intérêt de cette offre est remis en question par les internautes qui se questionnent sur son utilité s’ils n’ont rien à y gagner. En revanche, Netflix et Carrefour y ont tout à gagner en termes de collecte des données personnelles…

Alexandre Bompard n’a pas encore réagi, déclarant tout de même dans son annonce que ce partenariat avec Netflix visait à s’adapter aux nouvelles tendances et à réaliser des projets innovants en faveur de ses clients.