Noël selon CANAL+ : Kad et Olivier, Laura Felpin,Panayotis Pascot… et un renne

La magie de Noël incarnée.

Pour célébrer les festivités de fin d’année, CANAL+ dévoile sa nouvelle campagne de Noël, mettant en vedette des célébrités telles que Kad Merad, Olivier Baroux, Laura Felpin, Panayotis Pascot et la voix de Roman Frayssinet. Orchestrée par Ludovic Colbeau-Justin, connu pour son travail sur la série « Pamela Rose », cette campagne imaginative vise à revêtir tous les programmes de CANAL+ de l’esprit festif de Noël.

Le renne emblématique de la période — et à une époque, de Canalsat ! — fait une entrée fracassante, symbolisant cette période joyeuse. La campagne se compose de trois spots publicitaires de 30 secondes chacun, et est largement diffusée depuis le dimanche 17 décembre à travers un dispositif TV et digital impressionnant, visant à toucher 314 millions de contacts à la télévision et près de 25 millions sur les plateformes digitales.

Et vous, laisseriez-vous Patrick aux commandes de votre communication de Noël ?