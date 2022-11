Call Of Duty signe une campagne multicanale explosive pour Modern Warfare II

"Bombe IEM en approche."

Plus un geste ! Il se pourrait que nous ayons le meilleur lancement dématérialisé de l’histoire de la franchise Call of Duty pour « Modern Warfare 2 », développé par Infinity Ward et édité par Activision. Avec plus de 800 millions de dollars engrangés en un week-end, le célèbre FPS (jeu de tir à la première personne) renoue avec le succès d’antan après l’échec du précédent opus.

Faisant directement suite au reboot de 2019, cet épisode a la double corvée de passer après le frustrant « Vanguard » et le Modern Warfare 2 original de 2009 qui, a contrario, reste très apprécié des fans. Alors pour donner les crocs à un maximum de joueurs, ce « COD » met les bouchées doubles en proposant deux nouveaux modes pour son multijoueur, « Patrouille » et « Champion de la Colline », ainsi qu’une bande son et un sound design aux petits oignons. Le comédien français à succès (et pas seulement avec les filles) François Civil prête également sa voix au commandant Philip Graves dans une campagne solo dont la durée de vie est estimée aux alentours de 6 à 8 heures. Question graphismes, Jacques a dit un doigt sur la touche ; croyez-nous, le jeu se commente de lui-même. D’ailleurs, pour en revenir aux multis, quelques innovations ont été intégrées manettes en main : sans compter les nombreuses nouveautés de gameplay comme le plongeon en avant, un mode de vue à la 3ème personne est désormais disponible pour les férus de TPS (jeu de tir à la troisième personne), une première pour la saga.

Disponible depuis le 28 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 et PC, ce 19ème épisode de la franchise s’offre un lancement canon et on l’en félicite ! Entre un visuel révélé sur un immense cargo, des projections publicitaires projetés sur (ou près) de grands monuments européens et un clip vidéo déjanté réunissant notamment le rappeur Lil Baby et l’humoriste Pete Davidson, forcée de constater que la campagne marketing qui accompagne la sortie du jeu est blindée. Mais si conquérir à la fois le cœur des puristes et celui des petits nouveaux n’est pas chose aisée, le fait est qu’Activision Blizzard ne fait pas ses premières armes avec sa licence et il sera nécessaire pour le développeur de maintenir sa gloire dans le temps pour garantir à sa communauté, une expérience de jeu idéale.

Bande-annonce

Clip vidéo

Projection 3D

La Task Force 141 revient à Piccadilly. #ModernWarfare2



Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils ont recréé la carte en vrai 🤯 pic.twitter.com/gZJcEofoin — Call of Duty France (@CallofDutyFR) October 27, 2022

Projections monuments

Affichage cargo