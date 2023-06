Diablo IV : un lancement démoniaque avec Megan Fox

Allez tous au diable.

La sortie du jeu vidéo Diablo IV a été un succès financier majeur, ayant déjà rapporté plus de 666 millions de dollars à son éditeur, Activision Blizzard. Symbolique mon cher Watson. À New York, son arrivée tant attendue a transformé la métropole en un paysage apocalyptique, tandis qu’un épais brouillard orange englobait la côte est des États-Unis à cause des feux de forêts canadiens. L’affiche du jeu « Bienvenue en enfer, New York » a alors pris une signification particulière, au point que la vice-présidente de Blizzard a dû intervenir sur Twitter pour s’exprimer à ce sujet. Cependant, cela n’était pas prévu. En France, en revanche, de nombreuses campagnes de la licence ont suscité une agréable surprise. Voyons cela ensemble.

L’univers Diablo plonge les joueurs dans un univers de fantasy gothique, où ils endossent le rôle de héros engagés dans une lutte sans merci contre les terreurs fantasmatiques. On vous rassure tout de même, toute corrélation avec des croyances religieuses est purement fictive. En jouant là-dessus, le célèbre animateur, streameur et vidéaste français ZeratoR a organisé un événement live de 666 minutes pour célébrer la sortie tant attendue du quatrième opus de la série Diablo. Les participants ont donc pu découvrir le jeu en avant-première et profiter de diverses activités en ligne.

Voici un concept – américain, oui et alors ? – qui promet de raviver votre passion pour les jeux vidéo jusqu’à la mort. Intitulée « Diablo 4 : À la recherche des morts les plus mémorables », le jeu de rôle et d’action en ligne s’est offert une campagne brûlante qui, depuis son déploiement, suscite l’excitation des gamers du monde entier. En effet, Blizzard offre l’occasion aux joueurs de célébrer leurs défaites dans le jeu, avec la participation de Megan Fox, elle-même passionnée de jeux vidéo. Pour participer, il vous suffit de partager votre mort préférée dans le jeu avec Blizzard en utilisant le hashtag #DiabloDeaths sur Twitter ou TikTok. La dangerous woman aura ainsi la générosité de rendre hommage au joueur de la plus belle des façons.

« Diablo IV : Atelier des Ténèbres », c’est le nom de l’exposition immersive organisée à l’Atelier des Lumières ce 15 juin à partir de 19h qui offre une expérience visuelle et auditive unique, plongeant les visiteurs dans l’univers fantasmagorique et terrifiant de la célèbre série développée par Blizzard Entertainment. À travers des projections spectaculaires sur les murs, les sols et même les spectateurs eux-mêmes, l’exposition recrée les paysages infernaux comme Sanctuaire, les créatures démoniaques et les héros courageux de l’univers Diablo, sans oublier l’antagoniste principal de ce nouvel opus, la reine des Succubes Lilith, présente sur la jaquette du jeu. Les effets sonores et la musique ensorcelante ajoutent une dimension supplémentaire à cette démonstration endiablée, on peut le dire. Une véritable invitation à explorer les ténèbres et à se laisser emporter par cette œuvre du pêché fascinante dans le monde de Diablo IV.

Notre chère Lilith, fille de la Haine, a établi son règne à la gare de Paris-Saint-Lazare. Pour l’occasion, une imposante stèle satanique a été érigée avec un dispositif interactif qui embrase l’ensemble des écrans DOOH, invitant ceux qui le souhaitent à prêter allégeance à sa majesté. Terrifiant.

Diablo a toujours été réputé pour sa difficulté redoutable avec des niveaux complexes, des monstres puissants, une gestion astucieuse des ressources et des affrontements contre des boss redoutables. Que ce soit dans l’histoire principale ou en multijoueur, Diablo IV maintient la tradition en offrant un défi pimenté pour les joueurs courageux et stratégiques. Le niveau de difficulté est si élevé que cela a inspiré la création d’une sauce piquante en collaboration avec Hot Ones (le concept américain que Kyan Khojandi a adapté en France). Cette collaboration illustre à quel point le jeu est célèbre pour sa complexité et sa capacité à mettre les joueurs au fourneau de façon parfois… Sadique. Pour apprécier toute sa puissance, rendez-vous à 22:12 dans la vidéo ci-dessous où vous reconnaitrez Marques Brownlee, célèbre créateur YouTube high-tech.

Merci à Pierre Acuña de Havas Play de nous avoir mis sur la piste de ce lancement aux multiples activations.