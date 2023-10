Pour “éclater Free”, Reef ouvre un pop-up store en plein Paris

Reef is the new keef.

Voilà que Reef, accompagné par Buzzman, dévoile un nouvel épisode dans sa campagne contre Free : l’opérateur mobile lance un pop-up store les vendredi 6 et samedi 7 octobre à Paris. Celui-ci vous donnera l’occasion de réaliser des activités en tout genre, et dans le but de remporter des goodies floqués Reef… et parfois Free, quand il s’agit d’un punchingball, par exemple. Le message est clair : cette fois, Reef compte bien éclater son concurrent. Fini le forfait mobile Reef stagiaire ou la Reefbox Delta kit à 1 centime de moins que son concurrent, cette fois, c’est la vitesse supérieure qui est enclenchée.

Le pop-up store, situé au 21 rue des Filles du Calvaire à Paris, sera gratuit, contre toute attente, ou plutôt… free. Objectif : amusez-vous. De 10h à 19h, détruisez des Freebox, lacérez le logo de la marque à coup de fléchettes ou laissez éclater toute votre frustration à travers vos poings. Si vous montrez suffisamment à quel point les bugs du votre réseau Free vous agacent, vous pourrez même remporter des goodies Reef inédits. La meilleure manière, selon la marque, d’affirmer votre flow à faire reefer.

Pour l’occasion, la marque fictive dévoile encore une fois son humour sans limites. “Il a reef il a tout compreef”, “reef is the new keef” ou encore “keep calm and reef on”, l’opérateur “concurrent” de Free s’est déchainé pour réaliser des goodies mémorables, allant du plus habituel avec un stylo floqué du logo de la marque, jusqu’à un mégaphone pour remplacer votre téléphone quand cela ne capte pas. Breef, ils ont pensé à tout.